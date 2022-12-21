Чистить русла рек от заросшего камыша начали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе начаты работы по очистке русел четырех рек, водопропускных каналов от камыша и различного мусора. Мероприятия проводятся в целях предотвращения заторов на реках и каналах во время весеннего паводка. С работой ознакомился аким области Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления природных ресурсов и природопользования Габита Кылышбаева, по поручению акима области в целях предупреждения затопления жилых домов во время весеннего паводка в декабре 2022 года были начаты работы по очистке русел рек.

«Мы начали очистку реки Сазды от камыша и мусора. Удаляем камыш, чтобы во время паводка весной он не задерживал воду и мусор, из-за чего вода разливается вокруг и затапливает ближние поселки и дома. По поручению акима области в целях предупреждения затопления жилых домов мы проведем очистку русел рек Сазда, Тамды, Женишке, Бутак. Также будут очищены водопропускные каналы в Актобе», - сообщил заместитель руководителя управления.

Специалисты ждут, пока на реке установится лед, чтобы запустить технику для удаления камыша в руслах.

В городе расчистка каналов от мусора идет полным ходом. Как известно, прошлой весной во время паводка вода бурным потоком прошла через город, в частности через каналы микрорайона Батыс-2. В один из каналов случайно упала школьница, ее еле вытащили четверо прохожих мужчин.

«Мы думаем, что закончим работы по очистке русел рек за 20 дней. Однако сейчас тепло, на реках не установился лед, и мы не можем запустить технику, вручную камыш резать очень тяжело. К мероприятиям привлечены сотрудники пяти лесхозов области. Камыш в этих реках удаляем впервые, планируем, что эти работы будут проводиться и в следующем году. В проект расширения русел рек делают корректировку и эти работы должны внести в этот документ. Прошлой весной во время паводка затопило много домов, расположенных возле рек, поэтому мы заблаговременно проводим очистку русел рек», - добавил Г.Кылышбаев.

Специалист отметил, что сейчас они только срежут торчащий из воды камыш, но со следующего года планируется удалять его с корневищем. Вместе с тем, навсегда избавиться от камыша невозможно, как правило через время камыш снова зарастает.



