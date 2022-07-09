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    Число живущих за чертой бедности людей возросло в Италии

    9 Июля 2022, 02:14

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бедность в Италии выросла втрое с 2005 года. В четыре раза данные показатели увеличились среди молодежи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальный институт статистики Италии «ISTAT» опубликовал данные, в соответствии с которыми около 5,6 млн человек в Италии живут в абсолютной бедности с 2021 года. Эта цифра составляет 9,4% населения, что почти в три раза больше, чем 1,9% жителей Италии в 2005 году.

    Количество итальянских семей, живущих в бедности, удвоилось за этот период времени, увеличившись с 800 тыс. до 1,96 млн в прошлом году (7,5% всех домохозяйств).

    Агентство ISTAT уточняет, что доля бедных людей в возрасте от 18 до 34 лет увеличилась почти в четыре раза: с 3,1% в 2005 году до 11,1% в 2021 году. Кроме того, статистика показала, что доля несовершеннолетних, живущих за чертой бедности в Италии, выросла с 3,9% в 2005 году до 14,2% в 2021 году.

    В отчете сказано, что еще около 1 млн человек оказались бы в бедности, если бы не пособие по гражданской заработной плате для бедных и безработных, а также различные формы помощи, оказанной государством после вспышки пандемии COVID-19 в 2020 году.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Италия Мировые новости
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