Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Число живущих за чертой бедности людей стало меньше в СКО

    20 Апреля 2023, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года снизилось число граждан, проживающих ниже черты бедности. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге региональной службы коммуникаций Ринат Ельжасов проинформировал, что, по сравнению с 2021 годом, численность получателей адресной социальной помощи уменьшилась с 10 326 до 8 914 человек, или на 14%.

    «В 2022 году оказана помощь на общую сумму 722 млн тенге. Гарантированным социальным пакетом обеспечено свыше 2 300 детей на 125 млн тенге. 605 человек получили постоянные или временные рабочие места, гранты на реализацию бизнес-идей, прошли курсы и обучение. В этом году планируется оказание адресной социальной помощи 9 700 гражданам. На эти цели предусмотрено 787,3 млн тенге», - сказал Ринат Ельжасов.

    С этого года дополнительные денежные выплаты детям из семей, получающих адресную социальную помощь, составляют 1,5 МРП (5 175 тенге) ежемесячно. Их получат около 1,6 тысяч ребятишек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Социальная поддержка Соцвыплаты Социальные Пособия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пособия на сумму 101,1 млрд тенге получили многодетные семьи с начала года
    Увеличить пособия для врачей до 5 млн тенге предлагают в СКО
    Половину бюджета тратят на продукты жители СКО
    Провести работы по сохранению влаги в почве рекомендовали аграриям СКО
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров