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    Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу человек

    20 Февраля 2023, 08:30

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 41 020 человек. Об этом сообщило турецкой Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    За землетрясениями последовало более 6 210 афтершоков, отметили в ведомстве.

    По данным AFAD, в настоящее время в «на земле» работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.

    В зоне бедствия установлены в общей сложности 216 166 палаток, которые были предоставлены министерствами и соответствующими учреждениями Турции, а также зарубежными странами и международными организациями.

    Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

    Ранее сообщалось, что Глава государства поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

    В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы - в поисково-спасательных работах принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

    18 февраля первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции в Алматы. В аэропорту их встретили родственники. Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны.

    Фото: Агентство Анадолу

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
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