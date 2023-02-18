Число жертв землетрясения в Турции превысило 39,6 тысячи

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 39 672 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу в эфире телеканала CNN Türk, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

По его словам, поисково-спасательные работы проведены на месте более 20 тысяч строений, обрушившихся во время стихийного бедствия. Глава ведомства сообщил, что поисково-спасательные работы в большинстве своем завершены.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции.Двумя специальными рейсами в Турцию были доставлены группы медиков и спасателей в количестве 101 человека. Казахстанские спасатели спасли из-под развалин 7 человек. Казахстан отправил в зону бедствия более 160 тонн гуманитарной помощи, 28 генераторов. Более 3 млн 600 тысяч долларов США собрали казахстанцы для пострадавших при землетрясении в Турции.

Кроме того, казахстанцы собрали свыше 20 млн тенге на покупку юрт. На 17 млн 300 тысяч тенге закуплено 45 юрт. Казахстанские предприниматели тоже решили помочь и закупили около 50 юрт. Почти 100 юрт отправили казахстанцы в Турцию.

Первый эшелон казахстанских спасателей вернется из Турции сегодня, 18 февраля.

Фото: aa.com.tr

