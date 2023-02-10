Число жертв землетрясения в Турции превысило 19 тысяч

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 19 388 человек, пострадали 77 711 жителей. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Как заявил глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, в поисково-спасательных и гуманитарных работах в 10 провинциях зоны бедствия задействованы более 141 тысячи человек, включая спасателей из-за рубежа.

Глава государства выразил благодарность каждому, кто вносит вклад в устранение последствий разрушительных землетрясений на юге страны.

Турецкий лидер подчеркнул, что государство готово к поддержке граждан, пострадавших из-за стихийного бедствия.

Он призвал население зоны бедствия всецело доверять государству в вопросе устранения последствий землетрясения.

Президент Турции сообщил, что домовладельцам, разместившим семьи из зоны бедствия, будет выплачиваться по 5 тысяч турецких лир в месяц, а тем, кто арендует жилье – по 2 тысячи лир.

Между тем, в Турции начались судебные расследования в отношении тех, кто строил здания, и ответственных лиц в провинциях, подвергшихся землетрясению. Об этом заявил министр юстиции Бекир Боздаг, ознакомившийся со спасательными работами в районе Баглар в Диярбакыре.

Напомним, 6 февраля в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. В десяти провинциях Турции введен режим ЧП сроком на 90 дней. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.



