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    Число жертв землетрясения в Турции превысило 18,3 тысячи человек

    10 Февраля 2023, 13:43

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Число жертв мощных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш на пятый день после бедствия возросло до 18 342 человек. Об этом сообщает управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    По состоянию на 08:30 утра пятницы, 10 февраля число пострадавших достигло 74 242 человек.

    После землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентрами в районах Пазарджик и Эльбистан зафиксировано 1509 афтершоков, отметили в AFAD.

    Помимо Кахраманмараша, толчки вызвали масштабные разрушения в провинциях Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

    К данному часу сообщается о 75 780 эвакуированных из зоны бедствия.

    В регионе работают 30 306 сотрудников поисково-спасательных служб AFAD, полиции (PAK), жандармерии (JAK), спецназа жандармерии (JÖAK), морской инженерии (DİSAK), береговой охраны, службы ликвидации стихийных бедствий (DAK), пожарной службы, Министерства национального образования (MEB), НПО и международных групп.

    Численность поисково-спасательного персонала из-за рубежа составила 6 810 человек.

    С учетом полевого персонала AFAD, полиции, жандармерии, Министерства национальной обороны, Национальной медицинской спасательной команды (UMKE), бригад скорой помощи, волонтеров, местных сил безопасности и групп поддержки, численность персонала, работающего в зоне бедствия, достигает 121 тысячи 128 человек.

    В район бедствия отправлено 12 тысяч 241 единица техники, в основном экскаваторы, эвакуаторы, краны, бульдозеры, грузовики, водовозы, прицепы, грейдеры, ассенизаторы и другая техника.

    Кроме того, 150 средств авиации Главного командования ВВС, Сухопутных войск, береговой охраны и жандармерии Турции совершили 1310 рейсов в зону бедствия и в обратном направлении, доставив спасателей и медиков и эвакуировав в другие города пострадавших.

    По линии AFAD, Министерства по делам семьи и социальных служб и Красного Полумесяца в наиболее пострадавшие районы отправили 137 тысяч 973 палатки и 1 млн 507 тысяч 494 одеяла. Завершена установка 97 тысяч 973 семейных палаток.

    В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


    Фото: Агентство Анадолу

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение
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