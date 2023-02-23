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    Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 50 тысяч

    23 Февраля 2023, 09:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Турции разрушительные землетрясения 6 февраля унесли жизни 43 556 человек. Об этом сообщил глава МВД Сулейман Сойлу. В Сирии активисты зафиксировали 6 747 погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    В Турции число погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших на границе с Сирией 6 февраля, выросло до 43 556 человек. Такие данные турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу привел в среду, 22 февраля.

    В то же время в соседней Сирии количество погибших достигло 6 747 человек, сообщил в этот же день Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Так, 2 226 человек погибли в регионах, контролируемых правительством, и 4 521 – в северо-западных районах Сирии, находящихся под контролем повстанцев.

    Десятки тысяч раненых в результате землетрясений в Турции и Сирии

    В результате землетрясений магнитудой до 7,8 на турецкой-сирийской границе 6 февраля десятки тысяч человек были ранены и находятся в больницах. Множество людей в условиях зимы остались без крова и зависят от гуманитарной помощи.

    По оценке Всемирной организации здравоохранения, в результате катастрофы пострадали до 23 млн человек. Эксперты, специализирующиеся на стихийных бедствиях, оценили экономический ущерб от землетрясения более чем в 20 млрд долларов США (18,8 млрд евро).


    Фото: Reuters

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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