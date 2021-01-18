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    Число жертв землетрясения в Индонезии приблизилось к 80

    18 Января 2021, 07:39

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Индонезийские спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами зданий после мощного землетрясения, произошедшего в пятницу на острове Сулавеси, в результате которого погибли по меньшей мере 78 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Голос Америки.

    Более 800 человек получили травмы. Тысячи других остались без крова.

    Землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 36 километрах к югу от района Мамуджу провинции Западный Сулавеси на глубине 18 километров, сообщила Геологическая служба США.

    Команды спасателей, оснащенные тяжелой техникой, ведут круглосуточные поиски оставшихся в живых в городе Мамуджу и соседнем районе Маджене.

    Ситуация с энергоснабжением и телефонной связью с пятницы улучшилась, что помогает спасательной операции.

    В четверг в том же регионе произошло подводное землетрясение магнитудой 5,9, которое повредило несколько домов, однако не привело к человеческим жертвам.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Индонезия
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