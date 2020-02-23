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    Число жертв землетрясения на ирано-турецкой границе возросло до девяти

    23 Февраля 2020, 19:09

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В результате произошедшего в Иране землетрясения в турецкой провинции Ван погибли 9 граждан Турции, 37 ранены. Состояние девяти раненых критическое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

    Об этом заявил Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

    Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан.

    По словам министра, жертвы и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформирован о деталях происшествия, отметил Сойлу. Глава МВД отметил, что под завалами все еще находятся люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

    Пять раненых доставлены в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются, заявил министр.

    По информации из МИД Турции, иранская сторона пока еще не запрашивала международной помощи, сказал Сойлу.

    Первоначально сообщалось, что во время землетрясения в Турции погибло семь человек, в том числе трое детей.

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    Происшествия Турция Иран
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