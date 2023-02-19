Число жертв землетрясений в Турции превысило 40,6 тысячи

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 40 642 человек. Об этом сообщил глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции Юнус Сезер на брифинге в субботу в Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

По его словам, поисково-спасательные работы в зоне бедствия планируется завершить в воскресенье, 19 февраля.

«В поисково-спасательных операциях на данный момент участвуют около 13 тысяч человек. Хотелось бы искренне поблагодарить прибывших на помощь из-за рубежа. Часть спасателей из 80 стран уже вернулась на Родину», - сказал глава AFAD.

Сезер сообщил, что мониторинг состояния более 50 процентов жилого фонда провинций, пострадавших от подземных толчков, завершен.

Глава AFAD отметил, что только по линии возглавляемого им управления из зоны бедствия было эвакуировано более 430 тысяч человек. По данным МИД страны, в разборе завалов в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Фото: aa.com.tr

