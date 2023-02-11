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    Число жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч, более 80 тысяч ранены

    11 Февраля 2023, 00:52

    АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 20 тысяч, пострадали свыше 80 тысяч жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    По обновленным данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции, число жертв землетрясения в Турции к этому часу достигло 20 213 человек, свыше 80 052 ранены.

    В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Фото: www.aa.com.tr

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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