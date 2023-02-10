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    Число жертв землетрясений в Турции превысило 17 тысяч, более 70 тысяч ранены

    10 Февраля 2023, 00:51

    АСТАНА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По обновленным данным, жертвами землетрясений в Турции на этот час стали более 17 тысяч человек, более 70 тысяч ранены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), при землетрясениях в Турции погибли 17 406 человек, 71 806 пострадали.

    Ранее сообщалось, что число жертв двух разрушительных землетрясений в Турции достигло 16 546 человек, 66 132 человека получили ранения.

    Между тем, в Турции начались судебные расследования в отношении тех, кто строил здания, и ответственных лиц в провинциях, подвергшихся землетрясению. Об этом заявил министр юстиции Бекир Боздаг, ознакомившийся со спасательными работами в районе Баглар в Диярбакыре.

    Напомним, 6 февраля в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. В десяти провинциях Турции введен режим ЧП сроком на 90 дней. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Турция Мировые новости Землетрясение
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