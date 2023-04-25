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    Число жертв столкновений в Судане возросло до 459

    25 Апреля 2023, 19:29

    КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 459, ранения получили 4 075 человек. Об этом сообщил во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «459 погибших, 4 075 ранены в результате столкновений, и я думаю, что реальные цифры намного больше», - приводит телеканал Al Jazeera слова представителя организации.

    Ранее сообщалось о том, что Великобритания начинает эвакуацию своих граждан из Судана.

    Конфликт в Судане между армией и силами быстрого реагирования длится вот уже вторую неделю. В центре столицы не прекращаются боестолкновения.

    В ходе конфликта погибли по меньшей мере 413 человек, более 3,5 тысячи получили ранения.

    Люди в Хартуме живут в зоне боевых действий, поскольку ряд объектов, в частности, военный штаб и президентский дворец, находятся недалеко от жилых домов.

    Многие семьи остались без электричества и воды. Хартумцы выходят на улицу только для того, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, или бежать из города.

    Ранее Управление гражданской авиации Судана распорядилось закрыть воздушное пространство страны до 30 апреля.

    Ряд мировых лидеров призвали воюющие стороны конфликта в Судане соблюдать режим прекращения огня на праздник Ид аль-Фитр (Ораза айт), который начался в пятницу. К этому же призвал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, чтобы позволить гражданским лицам добраться до безопасного места.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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