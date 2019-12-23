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    Число жертв штормов в Европе возросло до 9 человек

    23 Декабря 2019, 03:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате штормов, обрушившихся на Испанию, Португалию и Францию, составило девять человек в воскресенье, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Штормы «Эльза» и «Фабьeн» вырвали деревья с корнями, нарушили железнодорожные и воздушные сообщения, разрушили линии электропередач, оставив без электричества более 118 тыс. домов по всему региону.

    К настоящему времени два человека погибли в Португалии и семь в Испании - наиболее пострадавшей от стихии стране.

    Среди погибших в Испании значится женщина из Южной Кореи, на которую упали отколовшиеся от здания обломки в Мадриде, и гражданин Нидерландов, утонувший во время занятия виндсерфингом у побережья на юге страны.

    Последней жертвой стихии в Испании стал рыбак в Каталонии, которого смыло со скал в море.

    В среду на страны обрушился шторм «Эльза», на смену ему в субботу пришел шторм «Фабьен».

    Штормы сопровождались шквалистыми ветрами с порывами до 47 метров в секунду и обильными осадками, вызвавшими наводнения в ряде районов.

    Восемь мадридских городских парков оставались закрытыми в субботу из-за сильного ветра. Некоторые авиакомпании отменили авиарейсы.

    В субботу метеорологическая служба Франции объявила в 15 регионах на юго-западе страны предпоследний (оранжевый) уровень опасности.

    На юго-западе Франции, недалеко от границы с Испанией, скорость ветра составляла 41 метр в секунду. Даже на северо-западном побережье Бретани скорость ветра достигала 33 м/с.

    В воскресенье на французском юго-западном побережье все еще наблюдались порывы ветра до 25 метров в секунду.

    Французская железнодорожная компания SNCF отменила рейсы между Бордо, Тулузой и Андай на юго-западе из-за вероятности падения деревьев на пути.

    Власти французского острова Корсика в Средиземном море распорядились закрыть аэропорты из-за надвигающейся бури. Паромные перевозки на материк были приостановлены.

    Дороги в городе Аяччо на Корсике также были закрыты с целью предотвращения попадания людей в чрезвычайные ситуации.

    Фото: GISMETEO

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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