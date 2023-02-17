Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 18

ДУШАНБЕ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Спасатели обнаружили тело еще одной погибшей в результате схода лавин в Таджикистане, общее число жертв достигло 18. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, передает МИА «Казинформ».

«Тело одной девушки, которую разыскивали после схода лавины, найдено под снегом в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области республики», - сказал собеседник агентства, уточнив, что это одна из двух студенток местного университета, поисками которых занимались спасатели и местные жители.

Поиски второй девушки продолжаются, добавили в пресс-центре.

«Общее число жертв в результате схода снежных лавин в разных регионах Таджикистана за сутки увеличилось до 18 человек», - добавили в ведомстве.

Спасательное ведомство страны предупредило граждан о возможных сходах лавин в ближайшие три дня, до 19 февраля. В частности, опасность существует в горных районах республиканского подчинения и на западе ГБАО, на автодорогах Душанбе - Чанок, Душанбе - Рашт - Нурабад - Сангвор, Душанбе - Хорог, Хорог - Джилонди, Хорог - Рошткала, Дарваз - Хорог и Хорог - Ишкашим, в Дарвазском районе. Спасатели призвали население отказаться в эти дни от походов в горы, от охоты, рыбалки, выпаса скота на пастбищах.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана опубликовал информацию о том, что 16 февраля на территории страны сошло 69 снежных лавин.

В среду в Горно-Бадахшанской области и в Варзобском районе Таджикистана сошли несколько лавин, погибли 17 человек. Наибольшее число жертв пришлось на административный центр ГБАО – город Хорог, где под снежной лавиной, разрушившей дома, погибли 13 человек, среди них несколько детей.

Фото: kchs.tj



