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    Число жертв проливных дождей в Японии достигло 7 человек

    12 Июля 2023, 14:24

    ФУКУОКА. КАЗИНФОРМ - Еще два человека стали жертвами проливных дождей на юго-западе Японии, в результате чего число погибших достигло семи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Ливни обрушились на некоторые районы региона Кюсю, вызвав оползни и разливы рек, коллапс в работе водопровода и канализации, а также отрезав дороги. Полиция и пожарные, несмотря на это, продолжали поиски двух пропавших без вести.

    79-летний мужчина был найден мертвым в устье реки в Карацу, в префектуре Сага, сообщили местные власти.

    Тело 70-летней женщины было обнаружено еще в понедельник.

    Ранее в префектуре Фукуока в затопленном подземном переходе также было обнаружено тело мужчины в ночь на понедельник.

    Еще один мужчина в возрасте 50 лет остается пропавшим без вести.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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