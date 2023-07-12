Число жертв проливных дождей в Японии достигло 7 человек

ФУКУОКА. КАЗИНФОРМ - Еще два человека стали жертвами проливных дождей на юго-западе Японии, в результате чего число погибших достигло семи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Ливни обрушились на некоторые районы региона Кюсю, вызвав оползни и разливы рек, коллапс в работе водопровода и канализации, а также отрезав дороги. Полиция и пожарные, несмотря на это, продолжали поиски двух пропавших без вести.

79-летний мужчина был найден мертвым в устье реки в Карацу, в префектуре Сага, сообщили местные власти.

Тело 70-летней женщины было обнаружено еще в понедельник.

Ранее в префектуре Фукуока в затопленном подземном переходе также было обнаружено тело мужчины в ночь на понедельник.

Еще один мужчина в возрасте 50 лет остается пропавшим без вести.