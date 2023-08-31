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    Число жертв пожара в Йоханнесбурге достигло 73

    31 Августа 2023, 15:00

    ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Число жертв пожара, произошедшего в здании в центре крупнейшего города Южно-Африканской Республики - Йоханнесбурге - сегодня достигло 73 человек. Как ранее сообщалось, еще 43 человека пострадали, сообщило муниципальное правительство. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в администрации города в социальной сети X, ранее известной как Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    В службе управления по чрезвычайным ситуациям города Йоханнесбурга подтвердили, что число погибших возросло до 73.

    Как сообщили в СМИ, пожар охватил заброшенное пятиэтажное здание в деловом районе города, в котором все еще жили люди.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Африка Пожар
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