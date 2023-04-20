Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 43 человек

КИТО. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате схода оползня, произошедшего 26 марта в провинции Чимборасо в центральной части Эквадора, возросло до 43 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

Спасатели извлекли тела 41 погибших из-под обломков и тонны грязи. Два человека скончались в больнице.

По данным секретариата по управлению рисками, проливные дожди вызвали мощный оползень на территории в 24,3 га. На данный момент 45 человек числятся пропавшими без вести, 43 получили ранения. 32 человека были спасены.

В результате схода оползня были разрушены 163 дома, 1034 человека остались без крова.

Спасательные работы на месте стихийного бедствия продолжаются.

10 апреля уровень опасности в этом регионе был повышен с «желтого» до «оранжевого» из-за угрозы нового оползня после того, как было зафиксировано движение грунта на территории площадью 214 га.



