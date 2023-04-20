Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 43 человек

    20 Апреля 2023, 16:43

    КИТО. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате схода оползня, произошедшего 26 марта в провинции Чимборасо в центральной части Эквадора, возросло до 43 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

    Спасатели извлекли тела 41 погибших из-под обломков и тонны грязи. Два человека скончались в больнице.

    По данным секретариата по управлению рисками, проливные дожди вызвали мощный оползень на территории в 24,3 га. На данный момент 45 человек числятся пропавшими без вести, 43 получили ранения. 32 человека были спасены.

    В результате схода оползня были разрушены 163 дома, 1034 человека остались без крова.

    Спасательные работы на месте стихийного бедствия продолжаются.

    10 апреля уровень опасности в этом регионе был повышен с «желтого» до «оранжевого» из-за угрозы нового оползня после того, как было зафиксировано движение грунта на территории площадью 214 га.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Мировые новости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров