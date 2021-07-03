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    Число жертв обрушения жилого дома во Флориде достигло 22

    3 Июля 2021, 13:27

    СЕРФСАЙД. КАЗИНФОРМ – Число жертв в результате обрушения многоэтажного жилого комплекса в городе Серфсайд в штате Флорида выросло до 22, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Во время утренней пресс-конференции в пятницу местные власти заявили, что поисково-спасательные группы в четверг вечером обнаружили тело 7-летней дочери пожарного из Майами и тело еще одной жертвы. Таким образом, количество подтвержденных жертв обрушения выросло до 22 человек.

    126 человек все еще считаются пропавшими без вести после обрушения 12-этажного жилого комплекса в городе Серфсайд в окрестностях Майами 24 июня.

    На пресс-конференции было отмечено, что поисковые группы, прочесывающие руины, столкнулись с новыми проблемами: оставшаяся часть здания нестабильна, а в направлении Флориды движется ураган «Эльза». Ураган может обрушиться на Южную Флориду в ближайшие дни.

    Маршал пожарной охраны штата Флорида Джимми Патронис подтвердил информацию, которая стала очевидна для спасателей - здание придется разрушить. Он отметил, что продолжение спасательной операции представляет «слишком большой риск».


    Автор:

    Татьяна Кудренок

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