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    Число жертв наводнения на северо-западе Китая выросло до 16

    18 Августа 2022 11:51

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Число погибших из-за паводков в китайской провинции Цинхай выросло до 16, еще 36 человек пропали без вести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    По последним данным, на 12:00 часов по местному времени 18 августа в результате поисково-спасательной операции установлено, что из-за паводков погибли 16 человек, с 36 потеряна связь.

    В зоне бедствия оказалось более 6 тыс. местных жителей.

    По информации китайских СМИ, с вечера 17 августа в уезде Датун города Синин (провинция Цинхай, Северо-Западный Китай) пошли проливные дожди, которые вызвали паводки и оползни, и привели к изменению русел рек.

    В спасательной операции принимают участие около 2 тыс. человек и задействовано 160 транспортных средств.

    Ранее сообщалось, что не менее 27 человек пропали и четверо погибли в результате паводка в провинции Цинхай (Северо-Западный Китай).


    Фото: dymontiger.livejournal.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Происшествия #Китай #Паводок #Мировые новости
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