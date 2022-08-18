Число жертв наводнения на северо-западе Китая выросло до 16

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Число погибших из-за паводков в китайской провинции Цинхай выросло до 16, еще 36 человек пропали без вести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По последним данным, на 12:00 часов по местному времени 18 августа в результате поисково-спасательной операции установлено, что из-за паводков погибли 16 человек, с 36 потеряна связь.

В зоне бедствия оказалось более 6 тыс. местных жителей.

По информации китайских СМИ, с вечера 17 августа в уезде Датун города Синин (провинция Цинхай, Северо-Западный Китай) пошли проливные дожди, которые вызвали паводки и оползни, и привели к изменению русел рек.

В спасательной операции принимают участие около 2 тыс. человек и задействовано 160 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что не менее 27 человек пропали и четверо погибли в результате паводка в провинции Цинхай (Северо-Западный Китай).



Фото: dymontiger.livejournal.com

