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    • Число жертв наводнений в Иране достигло 56 человек

    2 Августа 2022 08:51

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате наводнения в Иране возросло до 56 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Число людей, погибших в результате наводнения, которое произошло в стране, увеличилось до 56», - сообщил глава Службы помощи и спасения Иранского Красного Полумесяца Мехди Велипур.

    Поисково-спасательные работы продолжаются, Велипур сказал: «К сожалению, 18 наших граждан все еще числятся пропавшими без вести, наши команды продолжают поисково-спасательные работы в районах наводнения».

    «На данный момент мы удовлетворили потребности в убежище более 3700 человек. Наши команды спасли около 2500 человек и перевели их в безопасные районы», — сказал Велипур.


    Фото: tr.irna.ir
    #Происшествия #Иран
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