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    Число жертв наводнений в черноморском регионе Турции достигло 44

    14 Августа 2021, 20:57

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции достигло 44 человек. Об этом сообщает в субботу Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Согласно сообщению, в северной провинции Кастамону погибли 36 человек, в Синопе - 7, в Бартыне - один местный житель.

    В AFAD заявили, что сотрудники всех соответствующих служб находятся на местах и продолжают усилия по эвакуации, поиску и спасению людей.

    Зону стихийного бедствия на севере страны накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства заверил, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов на севере и юге страны.

    Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция
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