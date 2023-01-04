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    Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 52

    4 Января 2023, 10:07

    БАНГКОК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 52 человека погибли, 18 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах. Как отмечается в опубликованном в среду отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 640,7 тысячи человек в 10 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Согласно данным ведомства, 67,2 тысячи перемещенных лиц находятся в 170 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тысячи человек заранее покинули свои дома, 16 получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 479 связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

    Стихия повредила 4,68 тысячи домов на сумму 100 млн песо ($1,78 млн). Ущерб, нанесенный 103 инфраструктурным объектам, оценивается в 262 млн песо ($4,68 млн), сельскому хозяйству - в 245 млн песо ($4,37 млн).

    Наводнения повредили 141 дорогу и 14 мостов, затронута работа 19 морских портов. В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 62 оно уже восстановлено, в некоторых местах сохраняются проблемы с водоснабжением.

    В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 22 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 48,4 млн песо ($866,3 тысячи).


    Фото: apa.az
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