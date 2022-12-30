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    Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 44

    30 Декабря 2022, 10:11

    БАНГКОК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - 44 человека погибли, 28 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как отмечается в опубликованном в пятницу отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 509,3 тысячи человек в 10 регионах республики.

    Согласно данным ведомства, 15,8 тысячи перемещенных лиц находятся в 151 эвакуационном центре. По меньшей мере 1,42 тысячи человек заранее покинули свои дома, 12 человек получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 434 связанных с ударом стихии инцидента, среди которых наводнения и оползни.

    Повреждено 4,5 тысячи домов на сумму 54,9 млн песо ($983,4 тысячи). Ущерб, нанесенный 95 инфраструктурным объектам, оценивается в 1,13 млрд песо ($20,2 млн), сельскому хозяйству - в 232,7 млн песо ($4,16 млн). Наводнения повредили 129 дорог и 14 мостов, затронута работа 19 морских портов. В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 60 оно уже восстановлено, в трех муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением.

    В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 21 населенном пункте введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 51,4 млн песо ($920,8 тысячи).

    Фото: aa.com.tr
    Происшествия Наводнение
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