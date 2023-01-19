Число жертв наводнений на Филиппинах увеличилось до 33

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 33 человека погибли, семь числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах. Как отмечается в распространенном в четверг отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, ненастная погода затронула более 1,67 млн человек в 14 регионах республики. Ранее сообщалось о 30 погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, 266,3 тыс. перемещенных лиц находятся в 512 эвакуационных центрах. По меньшей мере 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дома, 12 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,1 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,67 тыс. домов на сумму 3,71 млн песо ($67,9 тыс.). Ущерб, нанесенный 193 инфраструктурным объектам, оценивается в 206,9 млн песо ($3,78 млн), сельскому хозяйству - в 439,9 млн песо ($8,04 млн). Наводнения повредили 263 дороги и 62 моста, затронута работа 26 морских портов. В 64 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 57 оно уже восстановлено, в восьми муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в трех - со связью.

В 606 городах и 148 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 59 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 86,8 млн песо ($1,58 млн).





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