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    Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52

    3 Марта 2020, 08:49

    РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента гражданской защиты Италии Анжело Боррелли сообщил, что в стране коронавирусом заражены 1835 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    По словам Боррелли, данная цифра не включает в себя 149 человек, которые оправились от вируса. Напомним, в воскресенье число заразившихся граждан страны было на 66 меньше.

    Более того, Боррелли подтвердил, что количество жертв коронавируса возросло до 52.

    Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Италии был зарегистрирован 21 февраля. По информации министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, 78-летний мужчина скончался в больнице в северном городе Падуя, он находился в больнице в течение 10 дней.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

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