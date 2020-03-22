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    Число жертв коронавируса в Иране возросло до 1685

    22 Марта 2020, 18:30

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Число заболевших коронавирусом в Иране достигло 21 638 человек, 1685 человек погибли, а обнаружены 7913 случаев выздоровления, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. Об этом передает МИА «казифнорм» со ссылкой на ИРНА.

    «За последние сутки выявлены 1028 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 21 тысячи 638 человек», - сказал чиновник на пресс-конференции.

    По словам Джаханпура, зафиксировано 7913 случаев выздоровления среди заболевших.

    «Общее число жертв возросло до 1685», - указал он.

    Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Иран
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