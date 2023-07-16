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    Число жертв из-за дождей в Южной Корее возросло до 32

    16 Июля 2023, 12:39

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - 32 человека погибли и более 10 человек пропали без вести. Еще тысячи людей эвакуировали в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Южной Корее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и мерами безопасности сообщил, что по состоянию на утро воскресенья число погибших из-за проливных дождей, обрушившихся на страну, на прошлой неделе достигло 26.

    Спасатели извлекли тела еще шести человек из автобуса, застрявшего в затопленном подземном туннеле в центральном городе Осон. В туннеле длиной 685 метров, предположительно находились автобус с людьми и около 15 легковых автомобилей. Спасательные работы продолжаются. Сообщается, что количество жертв может возрасти.

    Большинство смертей зарегистрировано в юго-восточной провинции Северный Кёнсан, где 17 человек погибли в основном из-за оползней и обрушения жилых домов, а еще девять человек пропали без вести.

    В результате недавних проливных дождей по всей стране пострадали 13 человек. 7540 человек из 13 городов и провинций вынуждены были покинуть свои дома.

    Из-за дождей также были закрыты 211 дорог. Движение поездов приостановлено. Отменено 12 воздушных рейсов.

    По состоянию на 05:00 в стране распространили предупреждение о сильном дожде в южных районах провинции Канвондо, провинциях Чхунчхон, южных регионах и на острове Чеджу. В прибрежных районах провинций Южная Чолла и Южный Кёнсан ожидаются проливные дожди со скоростью до 30 миллиметров в час. Метеорологи предупреждают, что в центральных провинциях Чхунчхон и южных провинциях Чолла и Кёнсан во вторник может выпасть до 300 мм осадков.

    Власти пообещали приложить все усилия для спасения пропавших без вести. Минобороны сообщило, что 472 военнослужащих и 69 единиц техники задействованы для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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