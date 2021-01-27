Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 180 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 147,

город Алматы - 139,

город Шымкент - 10,

Акмолинская область - 213,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 64,

Атырауская область - 70,

Восточно-Казахстанская область - 53,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 95,

Карагандинская область - 78,

Костанайская область - 141,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 219,

Северо-Казахстанская область - 108,

Туркестанская область - 10.

Всего в стране выявлены 181 117 заболевших.