08:01, 27 Январь 2021 | GMT +6
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 180 тысяч
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 147,
город Алматы - 139,
город Шымкент - 10,
Акмолинская область - 213,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 64,
Атырауская область - 70,
Восточно-Казахстанская область - 53,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 95,
Карагандинская область - 78,
Костанайская область - 141,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 219,
Северо-Казахстанская область - 108,
Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлены 181 117 заболевших.