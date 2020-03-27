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    Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 88

    27 Марта 2020, 21:24

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ 0 Количество инфицированных вирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы Министерства здравоохраения РУ, еще два случая заражения были зарегистрированы в Ферганской области, два - в Хорезмской области и один - в Ташкенте. Таким образом общее количество зараженных составляет 88 человек.

    Отметим, что в Узбекистане был зафиксирован один случай гибели пациента с коронавирусом. В частности, от острого инфаркта миокарда умерла 72-летняя женщина с диагнозом COVID-19.


    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан
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