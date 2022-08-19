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    Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 590 млн

    19 Августа 2022 04:29

    ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 590 млн, а число летальных исходов из-за ковида - 6,44 млн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поступили сведения о 590 659 276 инфицированных и 6 440 163 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за последние сутки на 890 907, летальных исходов - на 2 329.

    Статистика организации учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 500 млн заразившихся пройдена 14 апреля, 400 млн - 10 февраля, 300 млн - 8 января, 200 млн - 5 августа 2021 года.

    Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 91 995 265. Далее следуют Индия (44 298 864), Бразилия (34 201 280), Франция (33 275 006) и Германия (31 725 160). Летальных исходов больше всего также в США - 1 027 845, вторую строчку занимает Бразилия (681 763), третью - Индия (527 206). Далее следуют Россия (383 362) и Мексика (328 798).
    #Коронавирус в мире #Мировые новости
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