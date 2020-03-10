Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 8042 человек

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 8042 человек, сообщил сегодня представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.
«За последние сутки выявлен 881 новый случай заражения коронавирусом, и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 8042 человек», - сказал чиновник на пресс-конференции.
По словам Джаханпура, зафиксирован 2731 случай выздоровления среди заразившихся.
«Общее число жертв возросло до 291 человека», - указал он.
Девятого марта Иран сообщал о 7 161 заразившемся коронавирусом.
Отметим, что с первого марта из-за коронавируса Казахстан сокращает число авиарейсов в Иран и Южную Корею. Также в Казахстане вводится запрет на въезд в страну гражданам Ирана.