Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25 млн

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Коронавирус выявлен уже у 25,16 млн жителей планеты, следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. По их оценке, от заболевания COVID-19 к утру воскресенья, 30 августа, скончались 846 772 человека, а свыше 17,5 млн пациентов выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Количество инфицированных в странах Западной Европы в последнее время растет в связи с возвращениями европейцев из отпусков. Страны вынуждены вновь ужесточать меры по сдерживанию инфекции. Так, в Германии крупные мероприятия, на которых невозможно проследить контакты в случае заражения, запрещены как минимум до конца текущего года. А Венгрия с 1 сентября первым из государств ЕС вновь закроет границы для иностранных граждан. Мера будет действовать в течение одного месяца.

Ранее границы для иностранцев - тоже сроком на один месяц - закрыла Украина, где прирост подтвержденных заражений на 29 августа (2481 случай) стал наибольшим с момента проникновения инфекции в страну. Общее число инфицированных достигло 116 978 человек, из них 2492 скончались, 56 138 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Львовской области (14 168), Киеве (12 984) и Черновицкой области (9997), отметило украинское министерство здравоохранения.

В России число новых заражений с середины августа не поднимается выше порога в 5000. К 29 августа коронавирусная инфекция в стране обнаружена у 985 346 человек, 17 025 больных скончались, 804 383 выздоровели, следует из данных оперативного штаба.

Возбудитель заболевания COVID-19 с момента вспышки в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй проник более чем в 210 стран и территорий. Больше всего заражений - в США (6,13 млн), Бразилии (3,84 млн) и Индии (3,53 млн).