Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 2100 случаев

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Британия закупила 100 тыс. доз вакцины, чтобы остановить оспу обезьян. Число заболеваний по всей стране возросло до 2130 случаев, большинство из них в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ABC News.

Британское агентство по охране здоровья заявило, что эпидемия распространяется, большинство случаев по-прежнему приходится на мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Британские власти расширили свою стратегию вакцинации, предложив вакцины не только медицинским работникам, лечащим пациентов с оспой обезьян и лицам, контактировавших с больными, но и отдельной категории вышеуказанных мужчин.

Агентство заявило, что ожидает поступление первых дополнительных доз вакцин в этом месяце, а остальные будут доставлены в сентябре. Вакцина, произведенная компанией Bavarian Nordic, разработана для лечения оспы и считается, что ее эффективность против оспы обезьян составляет около 85%.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.

Фото: abcnews.go.com