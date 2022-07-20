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    Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 2100 случаев

    20 Июля 2022, 14:06

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Британия закупила 100 тыс. доз вакцины, чтобы остановить оспу обезьян. Число заболеваний по всей стране возросло до 2130 случаев, большинство из них в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ABC News.

    Британское агентство по охране здоровья заявило, что эпидемия распространяется, большинство случаев по-прежнему приходится на мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

    Британские власти расширили свою стратегию вакцинации, предложив вакцины не только медицинским работникам, лечащим пациентов с оспой обезьян и лицам, контактировавших с больными, но и отдельной категории вышеуказанных мужчин.

    Агентство заявило, что ожидает поступление первых дополнительных доз вакцин в этом месяце, а остальные будут доставлены в сентябре. Вакцина, произведенная компанией Bavarian Nordic, разработана для лечения оспы и считается, что ее эффективность против оспы обезьян составляет около 85%.

    Ранее сообщалось, что в Вашингтоне наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.

    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Европа Мировые новости Оспа обезьян
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