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Число занимающихся спортом молодых казахстанцев растет - боксер

10 Октября 2018 15:47 79
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Число занимающихся спортом молодых казахстанцев растет - боксер

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Население Кызылорды проявляет огромный интерес к Посланию Президента. В связи с этим о важности затронутых в документе вопросов для будущего нашей страны корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Заслуженный мастер спорта РК, серебряный призер чемпионата мира Камшыбек Конкабаев .

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«В Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» были охвачены многие важные вопросы. В частности, были затронуты повышение конкурентоспособности отечественной экономике, усиление защиты бизнеса от незаконного административного давления, акцент на экспортоориентированной индустриализации в экономической политике и другие», - сказал он.

Камшыбек Конкабаев отметил, что Президент в своих ежегодных Посланиях не оставляет без внимания сферу спорта.

«Спорт - гарантия светлого будущего. Темпы развития казахстанского спорта с каждым годом наращиваются. Благодаря этому мы, спортсмены, добиваемся больших результатов. Было построено множество спортивных объектов, а также растет число молодежи, занимающейся спортом», - сказал К. Конкабаев.

 

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Біржанқызы

 

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Кызылординская область,
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