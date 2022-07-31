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    • Число задержанных в Нур-Султане нелегальных таксистов увеличилось до 32

    31 Июля 2022 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ежедневно выявляют нелегальных таксистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Нур-Султана.

    Зачастую нелегальной перевозкой пассажиров занимаются иностранные граждане. Так, в ходе проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога» с 19 июля в столице задержаны 32 нелегальных такси.

    Всего с начала текущего года за занятие предпринимательской или иной деятельностью, осуществление действий без соответствующей регистрации возбуждено 125 административных производств. Из них 82 дела в отношении нелегальных перевозчиков из ближнего зарубежья.

    К примеру, на днях в ходе патрулирования полицейскими задержаны два нелегальных такси, под управлением водителей - граждан Республики Узбекистан.

    В отношении иностранцев составлены административные протоколы по статье 463 КРКоАП, автомобили водворены на коммунальную стоянку.

    Ранее сообщалось о задержании в столице 26 нелегальных водителей такси.


    #Нур-Султан #Транспорт #МВД РК
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