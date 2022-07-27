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    Число заболевших ковидом резко возросло в России

    27 Июля 2022, 18:37

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – За последние две недели на территории России наблюдается устойчивый рост заболевания коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным федерального штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки прирост новых заболевших ковидом впервые превысил апрельские значения, достигнув 9 027 случаев, что больше на 46 процентов по сравнению с предыдущим днем. Тенденция к увеличению числа заражений регистрируется с середины июля, когда средний суточный прирост колебался на уровне 3 - 3,6 тыс. заболевших.

    По данным Роспотребнадзора, рост заболеваний связан с тем, что в штаммовом составе наблюдается увеличение доли новых подвариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5, для которых характерна высокая заразность.

    В России не исключают, что очередной всплеск заболеваемости возникнет по окончании отпускного сезона. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что подъем будет спровоцирован массовым скоплением людей и началом учебного года. В связи с этим, он призвал население к заблаговременной вакцинации и ревакцинации до 1 сентября.

    Как сообщалось ранее, за последнюю неделю рост заболеваемости отмечается в 92 странах. В частности, в Азербайджане заболеваемость выросла на 115%, в Японии - на 70%, в Польше - на 63%, в России - на 49%, в Китае - на 36%. Доминирующим вариантом остается омикрон-штамм COVID-19, на долю которого приходится 95% исследованных образцов.


    Фото: tass.com

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

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