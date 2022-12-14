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Число заболевших коронавирусом за сутки резко выросло в Казахстане

14 Декабря 2022, 08:13
Число заболевших коронавирусом за сутки резко выросло в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 235 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«На 14 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 943 человекА (–1 801+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 308 пациентов, на амбулаторном – 1 635 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa», - сообщает Минздрав РК.Сутками ранее в Казахстане было зафиксировано 155 заболевших COVID-19.


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