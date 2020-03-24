Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 49 человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 24 марта в Узбекистане число подтверждённых случаев коронавируса достигло 49, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава РУ, коронавирус выявлен у двух пассажиров, прибывших из России, а также у супруги пациента, который прилетел из Турции. Таким образом, число зарегистрированных случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 49.

В то же время, учитывая возросшую опасность дальнейшего распространения вируса, в Узбекистане ввели дополнительный ряд ограничений. В частности, с 24 марта въезд и выезд из города Ташкента закрыт. Наряду с этим, закрываются все рынки и торговые центры, за исключением дехканских и продуктовых магазинов.



