Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Число заболевших коронавирусом в РК выросло до 2860: зарегистрировано 25 новых случаев

    27 Апреля 2020, 23:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23:00 час. 27 апреля 2020 г. в Казахстане зарегистрировано еще 25 новых случаев заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ2 со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Зарегистрировано еще 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:

    городе Нур-Султан - 10,

    Павлодарской области - 5,

    Западно-Казахстанской области - 3,

    Карагандинской области - 4,

    Мангистауской области - 3.

    На сегодняшний день в стране подтверждены 2860 случаев регистрации коронавируса, из них в:

    городе Нур-Султан – 547,

    городе Алматы – 876,

    городе Шымкент – 175,

    Акмолинской области – 93,

    Актюбинской области – 57,

    Алматинской области – 100,

    Атырауской области – 123,

    Восточно-Казахстанской области – 16,

    Жамбылской области – 106,

    Западно-Казахстанской области – 125,

    Карагандинской области – 132,

    Костанайской области – 43,

    Кызылординской области – 182,

    Мангистауской области – 30,

    Павлодарской области – 110,

    Северо-Казахстанской области – 30,

    Туркестанской области – 115.

    Автор:

    Здравоохранение Alem Barysy
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане