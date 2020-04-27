Число заболевших коронавирусом в РК выросло до 2860: зарегистрировано 25 новых случаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23:00 час. 27 апреля 2020 г. в Казахстане зарегистрировано еще 25 новых случаев заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ2 со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Зарегистрировано еще 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
городе Нур-Султан - 10,
Павлодарской области - 5,
Западно-Казахстанской области - 3,
Карагандинской области - 4,
Мангистауской области - 3.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2860 случаев регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султан – 547,
городе Алматы – 876,
городе Шымкент – 175,
Акмолинской области – 93,
Актюбинской области – 57,
Алматинской области – 100,
Атырауской области – 123,
Восточно-Казахстанской области – 16,
Жамбылской области – 106,
Западно-Казахстанской области – 125,
Карагандинской области – 132,
Костанайской области – 43,
Кызылординской области – 182,
Мангистауской области – 30,
Павлодарской области – 110,
Северо-Казахстанской области – 30,
Туркестанской области – 115.