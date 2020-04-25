Число заболевших коронавирусом в РК выросло до 2601: зарегистрированы 37 новых случаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22:20 час. 25 апреля 2020 г. в Казахстане зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:

Туркестанской области - 9,

городе Алматы - 13,

Акмолинской области - 2,

городе Нур-Султан - 7,

Костанайской области - 4,

Павлодарской области - 2.

На сегодняшний день в стране подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султан – 471,

городе Алматы – 827,

городе Шымкент – 161,

Акмолинской области – 91,

Актюбинской области – 55,

Алматинской области – 86,

Атырауской области – 108,

Восточно-Казахстанской области – 16,

Жамбылской области – 103,

Западно-Казахстанской области – 103,

Карагандинской области – 113,

Костанайской области – 43,

Кызылординской области – 170,

Мангистауской области – 26,

Павлодарской области – 91,

Северо-Казахстанской области – 30,

Туркестанской области – 107.