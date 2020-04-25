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    Число заболевших коронавирусом в РК выросло до 2601: зарегистрированы 37 новых случаев

    25 Апреля 2020, 22:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22:20 час. 25 апреля 2020 г. в Казахстане зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:

    Туркестанской области - 9,

    городе Алматы - 13,

    Акмолинской области - 2,

    городе Нур-Султан - 7,

    Костанайской области - 4,

    Павлодарской области - 2.

    На сегодняшний день в стране подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, из них в:

    городе Нур-Султан – 471,

    городе Алматы – 827,

    городе Шымкент – 161,

    Акмолинской области – 91,

    Актюбинской области – 55,

    Алматинской области – 86,

    Атырауской области – 108,

    Восточно-Казахстанской области – 16,

    Жамбылской области – 103,

    Западно-Казахстанской области – 103,

    Карагандинской области – 113,

    Костанайской области – 43,

    Кызылординской области – 170,

    Мангистауской области – 26,

    Павлодарской области – 91,

    Северо-Казахстанской области – 30,

    Туркестанской области – 107.

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