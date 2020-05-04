Число заболевших коронавирусом в мире достигло почти 3,45 млн

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число заболевших коронавирусом в мире достигло почти 3,45 млн, умерли, по последним данным, более 246 тысяч человек. Все больше европейских стран снижают карантинные меры: в Германии открылись церкви, мечети и синагоги, в Португалии отменен режим чрезвычайного положения, в Великобритании падают показатели смертности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Британия: число смертей падает, интервью Джонсона

В Британии число новых смертельных случаев упало до самого низкого уровня за последние недели: сообщается о 315 летальных исходах, за последние сутки зафиксировано 4339 новых заболевших. Вместе с тем, по выходным статистика смертей обычно значительно ниже, чем в будни, поскольку многие больницы не дают оперативные сведения.

Власти также сообщают, что работодателям в Британии, вероятно, придется ввести скользящий рабочий график по мере ослабления в стране карантина - чтобы сохранять меры дистанцирования и не допустить перегруженности транспорта.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в своем первом интервью после госпитализации с Covid-19 рассказал, что в больнице ему давали «литры за литрами кислорода», чтобы поддержать ему жизнь. Джонсон, по его словам, знал, насколько тяжелым было его состояние, и что у врачей имелся план действий на случай его смерти.

«У врачей были самые разные распоряжения на случай, если бы все пошло очень плохо. (...) У них была стратегия по типу «смерть Сталина», - сказал он.

Джонсону поставили диагноз Covid-19 26 марта, 10 дней спустя его отправили в больницу, где днем позже он оказался в отделении реанимации (но не на аппарате ИВЛ). В понедельник 27 мая он вернулся к работе, а в среду 29-го у Джонсона и его невесты Керри Саймондс родился сын. Его назвали Уилфред Лори Николас - в честь дедушек родителей и двух врачей по имени «Николас», которые лечили Джонсона в больнице.

Приложения против пандемии

На наступающей неделе на британском острове Уайт в тестовом режиме будет запущено новое приложение для мобильных телефонов, которое позволяет отслеживать контакты людей с симптомами Covid-19.

Британские власти надеются, что к концу месяца это приложение сможет установить большинство жителей страны, что позволит предотвратить вторую волну эпидемии. Эпидемиологи полагают, что для подавления вируса приложение должно быть на телефонах примерно 56% населения, то есть около 80% пользователей смартфонов.

Однако ряд правозащитных организаций выражают опасения по поводу того, что власти и, возможно, третьи лица смогут получить доступ к частной информации пользователей этих приложений.

Другие страны Европы

Во Франции подобное приложение под названием «StopCOVID» будет запущено с 11 мая. В этой стране заболеваемость также снижается: за минувшие сутки зарегистрировано 297 новых больных и 135 смертей от коронавирусной инфекции.

В воскресенье в Испании зарегистрировано 838 новых случаев и 164 смерти - это самое низкое число за последние шесть недель. В понедельник в Испании откроются небольшие магазины, где продаются товары не первой необходимости, а также парикмахерские, которые будут обслуживать только по записи.

В Италии продолжается спад эпидемии: там 1389 новых заболевших и 174 летальных исхода за прошедшие сутки. С начала новой недели итальянцы смогут посещать родственников, проживающих в этой же области страны, но магазины, парикмахерские и школы пока будут закрыты.

В этой стране смертность от коронавируса остается самой высокой в Европе, умерли почти 29 тысяч человек.

В Германии для воскресных служб открываются церкви, но при ряде ограничений. Пока запрещены песнопения - власти считают, что пение может спровоцировать распространение вируса. Число посетителей ограничено, все они должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а христианские священники будут причащать прихожан в масках. В синагогах и мечетях также будут следовать новым правилам гигиены. Многие магазины в Германии, где действовали строгие ограничительные меры с 22 марта, открылись еще на прошлой неделе, но до сих пор закрыты рестораны, бары и гостиницы, а также пока не возобновились спортивные мероприятия.

На прошлой неделе власти объявили о скором открытии детских площадок, музеев, зоопарков и других мест проведения культурного досуга.

В Германии, по данным Института Роберта Коха, за сутки было зарегистрировано 74 смерти и 793 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Португалия с воскресенья постепенно снимает карантинные меры, отменяется введенный шесть недель назад режим чрезвычайного положения. Власти предупредили население, что могут вновь принять чрезвычайные меры, если число новых случаев резко вырастет. Отныне в общественном транспорте и закрытых помещениях ношение масок обязательно.

Параду на 9 мая быть

Белорусский президент Александр Лукашенко не будет из-за пандемии коронавируса отменять военный парад к 9 мая. Президент Лукашенко - один из немногих в мире, кто выступает против официальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в частности не вводит карантин и не соблюдает социальную дистанцию.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», - сказал Лукашенко. По официальным данным, в стране больше 15 тысяч заболевших и 97 умерших от Covid-19.

Когда вернется футбол

Футбольный клуб «Сассуоло» первой из команд итальянской «Серии А» вновь начинает тренировки после перерыва из-за пандемии. Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта.

Как сообщили представители команды, в первое время игроки смогут тренироваться по одному, а командные тренировки смогут официально возобновиться 18 мая с учетом мер социального дистанцирования.

За возобновление сезона Бундеслиги при закрытых трибунах высказался министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. По его словам, если окажется, что кто-то в команде болен, клубу придется провести в самоизоляции две недели.

В США Уоррен Баффет избавляется от акций авиакомпаний

В США один из крупнейших мировых инвесторов Уоррен Баффет заявил, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway продает акции четырех крупнейших американских авиакомпаний. По его оценке, в ближайшие три-четыре года рынок перелетов сильно сократится из-за коронавируса.

Общее число смертей от коронавируса в США превысило 66 тысяч, из них за последние сутки умерли почти полторы тысячи человек.

Таиланд: рестораны с пластиковыми перегородками

Таиланд начинает снимать некоторые ограничения - открываются рынки, парикмахерские, некоторые спортивные заведения. Рестораны смогут работать - при условии, что сотрудники и посетители будут соблюдать дистанцию - для этого устанавливают специальные пластиковые барьеры. Но бары и кинотеатры остаются закрыты.

В воскресенье власти страны сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом и ни одной новой смерти. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 2 969 заражений, скончались 54 человек.

Иран открывает мечети

В Иране некоторые мечети, закрытые с середины марта, вновь примут верующих. В стране продолжается Рамадан, и, по словам президента Ирана Хасана Роухани, в стране откроются 132 мечети.

В Иране подтверждены более 96 тысяч случаев заболевания, умерли более 6 тысяч человек.