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    Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 200 тысяч человек

    29 Апреля 2020, 10:50

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Во вторник департамент гражданской обороны заявил, что общее количество случаев коронавируса в Италии превысило 200 тысяч. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    По информации департамента, в настоящее время в Италии COVID-19 инфицированы 105 205 человек. Количество летальных случаев в стране возросло до 27 359 человек. 68 941 человек излечиллся от коронавируса.

    Это означает, что общее количество случаев заболевания, включая инфицированных, умерших и тех, кто выздоровел, составляет 201 505 человек.

    Департамент также сообщил, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся 1 863 пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Стоит отметить, что это на 93 человека меньше, чем в понедельник. Таким образом, тенденция к снижению пандемии в Италии продолжается.

    Напомним, в Италии режим всеобщей изоляции был продлен до 3 мая, но со вторника смогли открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Однако заводы останутся закрытыми. Школы в стране будут закрыты до конца текущего учебного года.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Здравоохранение Италия Общество
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