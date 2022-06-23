Число заболевших коронавирусом растет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 16,
в городе Алматы – 20,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 1.
22 июня сообщалось о 32 новых случаях заболевания ковидом, 21 июня – о 20, а 20 июня – о 12.
Всего в стране подтверждено 1 306 056 случаев.