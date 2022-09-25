Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось почти вдвое в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК. В городе Астане - 14, городе Алматы - 12, Акмолинской области - 8, Восточно-Казахстанской области - 1, Абайской области - 2, Западно-Казахстанской области - 4, Карагандинской области - 10, Улытауская область - 1, Костанайской области - 9, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 3, Северо-Казахстанской области - 4. Всего в стране подтверждено 1 393 175 случаев. Cутками ранее в Казахстане зарегистрировали 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

