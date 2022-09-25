Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось почти вдвое в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
В городе Астане - 14,
городе Алматы - 12,
Акмолинской области - 8,
Восточно-Казахстанской области - 1,
Абайской области - 2,
Западно-Казахстанской области - 4,
Карагандинской области - 10,
Улытауская область - 1,
Костанайской области - 9,
Мангистауской области - 1,
Павлодарской области - 3,
Северо-Казахстанской области - 4.
Всего в стране подтверждено 1 393 175 случаев.
Cутками ранее в Казахстане зарегистрировали 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.