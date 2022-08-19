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    Число заболевания COVID-19 сократилось, а смертность в Азии возросла - ВОЗ

    19 Августа 2022 10:22

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Согласно опубликованному в четверг докладу Всемирной организации здравоохранения о пандемии, число новых случаев заболевания коронавирусом во всем мире сократилось почти на четверть, но в некоторых частях Азии смертность возросла, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Агентство здравоохранения ООН сообщило, что на прошлой неделе было зарегистрировано 5,4 млн новых случаев заболевания COVID-19, что на 24 % меньше, чем на предыдущей неделе. Число случаев инфицирования снизилось во всем мире, в том числе почти на 40 % в Африке и Европе и на треть на Ближнем Востоке.

    Однако смертность от коронавируса выросла в Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии на 31 % и 12 % соответственно.

    Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в среду, что число зарегистрированных случаев смерти от коронавируса за последний месяц выросло на 35 %, за последнюю неделю умерло 15 тыс. человек.


    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Здравоохранение #Коронавирус в мире #Мировые новости #ВОЗ
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