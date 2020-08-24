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Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 92598

24 Августа 2020 08:15
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Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 92598

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 1509 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 497

город Алматы - 370

Акмолинская область - 19

Актюбинская область - 11

Алматинская область - 10

Атырауская область - 8

Восточно-Казахстанская область - 80

Жамбылская область - 20

Западно-Казахстанская область - 63

Карагандинская область - 330

Костанайская область - 15

Кызылординская область - 2

Павлодарская область - 19

Северо-Казахстанская область - 33

Туркестанская область - 32

Итого выздоровевших в Казахстане - 92598.


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#Коронавирус  
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