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Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 92598
24 Августа 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 1509 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 497
город Алматы - 370
Акмолинская область - 19
Актюбинская область - 11
Алматинская область - 10
Атырауская область - 8
Восточно-Казахстанская область - 80
Жамбылская область - 20
Западно-Казахстанская область - 63
Карагандинская область - 330
Костанайская область - 15
Кызылординская область - 2
Павлодарская область - 19
Северо-Казахстанская область - 33
Туркестанская область - 32
Итого выздоровевших в Казахстане - 92598.
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