Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 92598

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 1509 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 497

город Алматы - 370

Акмолинская область - 19

Актюбинская область - 11

Алматинская область - 10

Атырауская область - 8

Восточно-Казахстанская область - 80

Жамбылская область - 20

Западно-Казахстанская область - 63

Карагандинская область - 330

Костанайская область - 15

Кызылординская область - 2

Павлодарская область - 19

Северо-Казахстанская область - 33

Туркестанская область - 32

Итого выздоровевших в Казахстане - 92598.