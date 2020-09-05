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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 99 018 человек
5 Сентября 2020 08:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 10
город Алматы - 53
Акмолинская область - 12
Актюбинская область - 9
Алматинская область - 13
Атырауская область - 29
Восточно-Казахстанская область - 35
Западно-Казахстанская область - 35
Карагандинская область - 6
Костанайская область - 2
Павлодарская область - 227
Туркестанская область - 2
Итого выздоровевших в Казахстане – 99 018.
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