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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 99 018 человек

5 Сентября 2020 08:17
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 99 018 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 10

город Алматы - 53

Акмолинская область - 12

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 13

Атырауская область - 29

Восточно-Казахстанская область - 35

Западно-Казахстанская область - 35

Карагандинская область - 6

Костанайская область - 2

Павлодарская область - 227

Туркестанская область - 2


Итого выздоровевших в Казахстане – 99 018.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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