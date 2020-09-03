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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 97 967 человек

3 Сентября 2020 08:17
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 97 967 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 596 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 322

город Алматы - 44

Акмолинская область - 21

Актюбинская область - 4

Западно-Казахстанская область - 15

Карагандинская область - 5

Костанайская область - 2

Кызылординская область - 37

Павлодарская область - 4

Северо-Казахстанская область - 127

Туркестанская область - 15


Итого выздоровевших в Казахстане - 97967.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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