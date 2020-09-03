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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 97 967 человек
3 Сентября 2020 08:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 596 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 322
город Алматы - 44
Акмолинская область - 21
Актюбинская область - 4
Западно-Казахстанская область - 15
Карагандинская область - 5
Костанайская область - 2
Кызылординская область - 37
Павлодарская область - 4
Северо-Казахстанская область - 127
Туркестанская область - 15
Итого выздоровевших в Казахстане - 97967.
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